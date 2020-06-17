بلدية ينبع تغلق محلاً للأكلات الشعبية بعد ثبوت إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا

كما أغلقت وأشعرت 3 منشآت لعدم تقيدها بالاشتراطات والتعليمات الوقائية والاحترازية

أغلقت بلدية محافظة ‎ينبع مساء اليوم الأربعاء، محلاً للأكلات الشعبية بمشاركة المجمع الصحي بمحافظة ينبع بعد ثبوت إصابة أحد العاملين بفيروس ‎كورونا المستجد.

‏‎كما أغلقت الفرق الرقابية لإدارة ‎صحة البيئة ببلدية المحافظة منشأة أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.

فيما ‏تكثف ‎الفرق الرقابية بإدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية وأسفرت عن إشعار منشأتين غذائيتين لسوء تداول المواد الغذائية وسوء تخزينها وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.