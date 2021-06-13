في التوعية الصحية.. "النمر" يتخطى مليون متابع بـ"تويتر" كأكثر الحسابات المهتمة بأمراض القلب

جذب عددًا كبيرًا من المتابعين في السعودية والوطن العربي من خلال دحض الشائعات الطبية

حصد حساب استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر على تويتر مليون متابع ليواصل ريادته كأكثر الحسابات تفاعلاً في التوعية الصحية وأمراض القلب في الوطن العربي.

وبرز حساب "النمر" على "تويتر" في جذب عديد من المتابعين في السعودية والوطن العربي من خلال ما بثه من رسائل توعوية الصحة العامة ونقل النصائح الطبية والرد على المهتمين في الصحة، كما يهتم في دحض الشائعات على بعض الممارسات الخاطئة والتوجيهات العلمية التي تهم أمراض القلب بشكل خاص والصحة العامة.

وأصبح حساب الاستشاري في أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر ‏@ALNEMERK على تويتر متخصصًا في نشر المعلومات الطبية المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية سواء بالتغريد عنها أو بالإجابة عن تساؤلات المتابعين في الحساب أو على الإيميل كما حصد جائزة المركز الأول في الحسابات الطبية الأكثر تفاعلاً لعام ٢٠٢٠ وحصل أيضًا على جائزة أفضل مدوني العرب في مجال الصحة (أمراض القلب)، كما حصد جائزة الصباح لأفضل مدوني العرب في المجال الصحي واستلم الجائزة من أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح ٢٠١٤ وأيضًا حصل على الفائز ب⁧‫#مبادرة أم الجود⁩ في مجال التوعية بالأسرة والتربية والصحة المهتم بنشر الثقافة الصحية.

السيرة الذاتية والعلمية

الدكتور خالد عبد الله النمر استشاري وأستاذ للأمراض الباطنية والقلب وقسطرة الشرايين وتصوير القلب الطبقي والنووي من كلية الطب- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الدرجات العلمية:

- البورد الأمريكي والكندي في الأمراض الباطنية وأمراض القلب والأوعية الدموية

-البورد الأمريكي في تصوير القلب النووي

-البورد الأمريكي في تصوير القلب بالأشعة المقطعية

-الزمالة الكندية في قسطرة الشرايين التداخلية والعلاجية

-الزمالة الكندية في التصوير النووي

المهام:

- رئيس قسم قسطرة القلب بمستشفى قوى الأمن 2009-2013

- المشرف على برنامج الباطنة لمستشفى قوى الأمن في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2011-2012

- مؤسس ورئيس لجنة تصوير القلب في الجمعية السعودية لأمراض القلب 2008-2013

- رئيس لجنة تعليم الأطباء المستمر في الجمعية السعودية لأمراض القلب 2007-2010

- مستشار للمجلس الإداري لجمعية القلب السعودية 2008-2014

-استشاري غير متفرغ لتصوير القلب النووي بمستشفى الملك خالد الجامعي وأستاذ إكلينيكي للأطباء المتدربين في قسم القلب2010-2014

- رئيس تصوير القلب النووي في مدينة الملك فهد الطبية 2008-2010

-عضو اللجنة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والأمراض غير المعدية.

-مهتم بالتثقيف الصحي وله العديد من المقالات المنشورة باللغة العربية عن أمراض القلب.

- محكم لكثير من المجلات العلمية في مجال أمراض القلب مثل المجلة السعودية للأمراض الباطنية والمجلة الدورية لمستشفى الملك فيصل التخصصي المجلة السعودية لأمراض القلب

-زميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب

-زميل الكلية الملكية لأطباء القلب الكندية

-زميل الكلية الأمريكية لتصوير القلب النووي والأشعة المقطعية.

-المسؤول عن عقد وتنظيم الاجتماعات العلمية لاستشاريي القلب بالمملكة 2009-2012

-في سبتمبر 2007 تم ترشيحه من قِبل الجمعية الأمريكية لتصوير القلب النووي ممثلاً للشرق الأوسط في الاستخدامات الطبية للطاقة الذرية لدى وكالة الطاقة الذرية في اجتماع مايو 2008

-في مايو2009 مثل المملكة العربية السعودية في الاجتماع الدولي لتصوير القلب النووي في برشلونة.

- قام بكتابة التوصيات العلمية لعلاج أمراض القلب في الرعاية الأولية لوزارة الصحة 2012

- قام بالمشاركة بكتابة التوصيات العلمية لعلاج أمراض الضغط في المملكة العربية السعودية 2018

- عضو اللجنة الأساسية في هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.

-شارك في عدة مؤتمرات دولية تتعلق بأمراض القلب التي كان آخرها المؤتمر الأوروبي لقسطرة لشرايين 2021 ومؤتمر أمراض القلب بالاسكندرية 2021

التعليم :

-تخرج من الثانوية العامة بتقدير ممتاز من العشرة الأوائل على مستوى المملكة العربية السعودية .

- تخرج من كلية الطب جامعة الملك سعود بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف

-تلقى تعليمه في كندا للأمراض الباطنية وأمراض القلب والتصوير النووي وتلقى جزءًا من تعليمه في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية في التصوير الطبقي.

- لديه إجازة لممارسة الطب في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

الأبحاث:

كثيرٌ من الأبحاث العلمية والمقالات المنشورة في مجلات علمية مرموقة دوليًا في أمراض القلب مثل مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض القلب كما هو مبين بالتفصيل في السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية ومجلات علمية أخرى مثل مجلة الجمعية الكندية لأمراض القلب ومجلة الجمعية السعودية لأمراض القلب.