جدة.. 7730 جولة تغلق 70 منشأة مخالفة للاحترازات

الأمانة: متنوعة شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 محافظة

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 7730 جولة رقابية مع الجهات المعنية، أسفرت عن إغلاق 70 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة، أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 148 مخالفة، تنوعت بين عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة، استمرار الحملات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ مُثمّنة دور مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية؛ داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940، أو من خلال تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.