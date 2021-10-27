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قال: متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات مكة والباحة

طقس الأربعاء بتوقيع الحصيني: معتدل نهاراً ومائل للبرودة فجراً على معظم المناطق

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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن أجواء اليوم الأربعاء تميل للاعتدال نهاراً وللبرودة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وأجزاءٍ من عُمان واليمن وجنوب الإمارات؛ تسبق برياحٍ مثيرة للأتربة.