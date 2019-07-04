الإهمال وعدم الأمان يعصف بحديقة جبل النور على امتداد شارع الأربعين بمكة

الأهالي طالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل لوقف الخطر الذي يحيط بأطفالهم

تعاني حديقة حي جبل النور الواقعة على امتداد شارع الأربعين بمكة المكرمة؛ والتي تتوسط الشارع نفسه، من الإهمال وعدم الاهتمام، حيث أصبحت أجزاء منها بلا مسطحات خضراء، فضلاً عن وقوعها في جزيرة بين شارعين رئيسين وتفتقر للسياج الحديدي لمنع الأطفال من الخروج؛ ما قد يتسبب ذلك في حوادث الدهس لا سمح الله.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" الحديقة التي تعتبر متنزهاً لسكان الأحياء المجاورة، وما تعانيه من الإهمال الذي طالها، إلى جانب افتقارها لسياج حديدي كونها تقع في جزيرة تتوسط شارع مزدوج، وما قد ينتج عن ذلك تسلل الأطفال إلى الشارع دون أدنى مسؤولية من الجهة المختصة لتأمينها.

إلى جانب ذلك، فإن الألعاب المخصصة للأطفال في ذات الحديقة تعرض عدداً منها للتلف، كما أن أجزاء من الحديقة التي تتوسط الشارع عبارة عن تراب؛ بعد تلف الأرضيات واختفاء المسطحات الخضراء فيها.

ومن جانبهم، شكا عدد من الأهالي ومرتادي الحديقة من الإهمال الذي طال الحديقة منذ سنوات، مطالبين في الوقت نفسه من الجهات المعنية التحرُّك سريعاً والعناية بها، وحل مشكلة خطر الشارع الذي يشكل هو الآخر خطراً محتوماً على الأطفال في ظل افتقاره لسياج حديدي أو نحوه لوقف الخطر القائم.