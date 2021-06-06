"الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على عسير ومحافظاتها

قال: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

2

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 12:52 PM

قال: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تستمر حتى 6 مساءً

"الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على عسير ومحافظاتها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

3 1,072

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021