تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتيْ المهد ووادي الفرع بالمدينة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. الحالة تبدأ من 12 ظهرًا حتى 7 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّنت سحبًا رعدية ونشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساء.