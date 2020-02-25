لماذا تضغط أمريكا على الرئيس الأفغاني لتأجيل مراسم تنصيبه لولاية ثانية؟

لم تعترف بفوزه.. وأرسلت ممثلها الخاص إلى كابول

نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين، اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة تريد من الرئيس الأفغاني أشرف غني إرجاء مراسم تنصيبه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات؛ بسبب مخاوف من أن تؤجج نزاعًا على الانتخابات مع منافسه السياسي وتهدد جهود السلام التي ترعاها واشنطن.

من جهته، ذكر مسؤول أفغاني سابق كبير أن الممثل الأمريكي الخاص خليل زاد، وهو دبلوماسي أمريكي مخضرم مولود في أفغانستان، يضغط على الرئيس أشرف غني؛ لتأجيل المراسم ويحاول إقناع منافسه عبدالله عبدالله بالشيء ذاته حفاظًا على عملية السلام.

وأضاف أن الخلاف بين "غني" و"عبد الله"، قد يمتد إلى عملية التفاوض، حتى إذا تشكل وفد شامل للحديث مع حركة طالبان.

وأعلن "غني" فوزه الأسبوع الماضي في انتخابات متنازع على نتائجها جرت في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، ويعتزم أداء اليمين الخميس المقبل، فيما أعلن عبدالله عبدالله، منافس "غني" ونائبه السابق، فوزه هو الآخر ويخطط لمراسم تنصيب موازية.

ولم تعترف الولايات المتحدة بفوز أي منهما بالرئاسة، ويهدد الخلاف عملية السلام، التي ترعاها واشنطن، والتي حصلت على دفعة السبت الماضي، مع بدء الحد من العنف لمدة أسبوع، وحتى توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بخصوص انسحاب القوات الأمريكية.

وستعقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان محادثات بين الأفغان في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقود، لكن الخلاف بين غني وعبدالله ينذر بتفاقم تعقيدات تشكيل وفد للتفاوض مع المسلحين وهي عملية تعرضت بالفعل لتأخير ونزاع.