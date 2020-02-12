"تركي بن طلال": الشباب هم الثروة الحقيقية في كل أمة

خلال رعايته ورشة عمل بمركز طبب

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز: إن "الشباب هم الثروة الحقيقية في كل أمة، والتركيز عليهم هو الأساس في أي حراك تنموي وأي خطط طموحة".



وأضاف أن التنمية لا تقتصر على المدن الكبيرة أو أبها الحضرية فحسب، بل إن كل قرية في عسير هي أبها، قائلاً: "الهدف الرئيس لإستراتيجية تطوير عسير هو بناء الإنسان والأرض والاقتصاد المستمدّ من رؤية المملكة 2030، وبما أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية، وطاقتهم الحيوية تمثل وقودًا لاستمرار تطور المجتمعات التي يعيشون فيها؛ فقد جاءت أهمية إنشاء المراكز الشبابية في منطقة عسير التي تم اختيارها في 18 محافظة ومركزًا بعناية تامة".



جاء ذلك خلال رعايته لورشة عمل المركز الشبابي لمركز طبب، بمشاركة المركز الشبابي لمدينة أبها، التي نظمتها أمانة عسير، ممثلة في بلدية طبب الفرعية والمشهد الحضري بقصر الروافد في ربيعة ورفيدة.



وقال أمين عسير الدكتور وليد الحميدي: إن 16 ورشة سابقة لمراكز الشباب عُقدت في منطقة عسير، شارك فيها أكثر من 41 ألف مشارك ومشاركة، من جميع فئات المجتمع بالمنطقة، تنوعت مشاركاتهم بين طرح التصاميم والأفكار والمقترحات لتلبي ما يلائم احتياجاتهم، وبما ينسجم مع خصوصية المنطقة، من خلال ورش العمل التي أقيمت، والمشاركة بالاستبيان، وغيرها من حلقات العمل المختلفة.



وقدّم المشرف على مشروع المشهد الحضري، المهندس خالد العمري، نبذة عن خطة تحسين المشهد الحضري في المنطقة، ثم استعرض المهندس فيصل الشهراني محاور المراكز الشبابية.



وأوضح أن من أهم محاور تحسين المشهد الحضري: إنشاء المراكز الشبابية الحضارية بالمنطقة؛ حيث عقدت 16 ورشة عمل لطرح آراء وأفكار ومقترحات المستفيدين من هذه المبادرة؛ حيث تم الخروج بالعديد من العناصر التصميمية.



عقب ذلك بدأت ورشة العمل؛ حيث ناقش المشاركون خلالها الخدمات التي سيقدمها المركز، ويتضمن ستة محاور؛ تشمل الخدمات التعليمية والتدريبية والمهنية والترفيهية وعالم المرأة وعالم الطفل، إلى جانب مناقشة إدارة المركز والإشراف عليه، والميز النسبية التي تمتاز بها منطقة عسير، ومدى مراعاة المصممين والمهندسين المعماريين لتلك الميز في تصميم المنتجات التنموية.



حضر الورشة أكثر من 600 مشارك من الطلبة ومسؤولي النشاط وطلبة المدارس والفنانين من مركز طبب أبها، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمهتمين.