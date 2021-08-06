دعوات "السعوديين" تصاحب "طارق حامدي" في مشواره نحو الذهب الأولمبي

سيكون السعوديون على موعد مع الإثارة عندما يبدأ اللاعب طارق حامدي مشواره في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه السبت في تمام الساعة 10:50 دقيقة بتوقيت الرياض موعد بدء المنافسات.

ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده، والكندي دانيال جيسينسكي، و الأمريكي براين آر، والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبي المركزين الأول والثاني، اللذين يتوجان بالذهبية والفضية.