محافظ صبيا: نعمل على تنفيذ عدة مشروعات لفك الاختناقات بوسط المحافظة

أشاد بالجهود المبذولة لتنظيم سوق النفع العام وتفقد سير عمل "نزع الملكيات"

أكد محافظ محافظة صبيا منصور بن زيد الداود، أنه يجري العمل على عددٍ من المشروعات تتمثل في فتح مسارات لفك الاختناقات بوسط البلد، وذلك أثناء جولته الميدانية على أسواق النفع العام والسوق الداخلي ووسط البلد بهدف الاطلاع على سير المشروعات ومعرفة المتطلبات العامة للمواطنين في تلك الأماكن، وأيضًا الإلمام بالمعوقات التي لا تخدم الصالح العام، والعمل على معالجتها حسب الاختصاص.

وأوضح أن الجولة تأتي بناءً على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، ومتابعة نائبه الأمير محمد بن ‏عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، للمشروعات الخدمية وتسهيل تقديم الخدمات.

وفي السياق نفسه، أشاد محافظ صبيا بالجهود المبذولة لتنظيم سوق النفع الجديد بالخالدية، كما تابع سير عمل لجان متابعة الأسواق، واطلع على سير العمل في الطبيعة لنزع ملكيات العقارات التي تعترض خط التنظيم.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس هادي بن علي دغريري، أنه جارٍ العمل على تنفيذ تلك التوجيهات التي تصب في خدمة المواطن والمقيم، مشيرًا إلى أنه تم الوقوف على المشروعات الخدمية ومعاينة ما يجب العمل عليه ووضع الخطط المناسبة التي تحقق ذلك.

ولفت "دغريري" إلى أن البلدية كجهة خدمية، وبالتعاون مع كل الجهات ومتابعة من المحافظ، لن تألو جهدًا في سبيل إنجاز أعمالها ومهامها، وتذليل كل الصعاب بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، ويقدم الخدمة المناسبة للمواطن والمقيم.