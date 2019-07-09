"لجنة المساهمة": صدور حكم يثبت أحقية مساهمي مساهمات متعب المقبل في أرض المدينة المنورة

أعلن أمين عام لجنة المساهمات العقارية "تصفية" الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر اليوم على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن نجاح جهود اللجنة في صدور حكم المحكمة العامة بالرياض اليوم؛ بإثبات أحقية مساهمي مساهمات متعب المقبل في أرض المدينة المنورة.

واضاف: "ستسهم في تصفية حقوق المساهمين البالغة أكثر من (208 مليون) ريال".

واختتم بقوله: "‏نسأل الله العون لتحقيق آمال المساهمين في تصفية باقي المساهمات".

يشار إلى أن المساهمين المستفيدين من القرار يبلغ عددهم حوالي 1151 مساهماً.