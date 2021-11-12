لمدة موسم رياضي واحد .. "عسل" راعياً رسمياً لنادي النصر

دعماً لدعم النادي مادياً، وقعت إدارة نادي النصر، اليوم الخميس، مع "عسل نسيل"عقد شراكة ليصبح راعياً رسمياً للنادي لمدة موسم رياضي واحد.



وبموجب الشراكة سيصبح عسل نسيل راعياً رسمياً لنادي النصر وسيحصل على عدد من الحقوق التجارية.



ومثل نادي النصر أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي، ومن جانب عسل نسيل تركي الصعيري.