رئيس النصر لجماهير ناديه: لا وقت للكلام نسعى لإعادة الفريق للوضع اللائق

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، اليوم الاثنين، رسالة إلى جماهير ناديه، عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن استفسارات الجماهير، حول وضع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة . وعن عتاب جماهير النصر لإدارته قال "آل معمر": "كل الآراء محل تقدير مجلس الإدارة وتقديري الشخصي، وجمهورنا هو رصيدنا الحقيقي وإسعاده هدفنا".

واختتم "آل معمر" حديثه فيما يخص المرحلة التي يمر بها نادي النصر قائلاً: "تعلمون أن نادينا يمر بمرحلة دقيقة، ويحتاج إلى العمل، لا وقت للكلام وسيأتي وقته، والعمل الآن هو طريقنا نحو وضع العالمي في الموقع الذي يليق فيه".

يذكر أن النصر يأتي في المركز السابع برصيد 17 نقطة، وسيلاقي نظيره الهلال، الخميس المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة، من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.