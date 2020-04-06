"العبدالعالي" لـ"سبق": الإجراءات الاحترازية قد تفقد قيمتها إذا لم يلتزم المواطنون بيوتهم

شدد على أن استمرار الحركة بواقع 40% أمر مقلق وخطير

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ما ذكره سابقاً بشأن نسبة التنقل المجتمعي التي تتجاوز 40٪، واصفاً إياها بالمخيفة والخطيرة والمقلقة، مشدداً على خطورة التجمعات والخروج من المنزل دون ضرورة قصوى تستدعي ذلك.

وقال في رده على سؤال "سبق" عن رسالته التي يوجهها للجميع بشأن خطورة تجاوز نسبة التنقل المجتمعي 40٪ ووصفه لها بالمقلقة جداً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا الجديد، حيث قال: "هذه النسبة التي تتجاوز 40٪ مرصودة ومؤكدة عبر تقرير يتحدث عن التنقل المجتمعي وحركة المجتمع داخل مجموعة من الدول من ضمنها المملكة العربية السعودية".

وعلق على خطورة ذلك بالقول: "بالتالي كل الخطوات والإجراءات الاحترازية المميزة التي يفترض أن تُحدث تحكماً وقوة سيطرة على المرض لا قدر الله، يمكن أن تفقد قيمتها ونفقد ما يمكن أن يكون لنا حماية لنا في هذا المجتمع، وأمن صحي من هذه الجائحة".

وأوضح "متحدث الصحة"، مدى خطورة التنقلات والتجمعات في نقلها العدوى، قائلاً: "ممكن الشخص يخرج ويجلس مع 4 أو 6 أشخاص في أوقات خارج منع التجول، ويتنقل معهم ما بين مكان تسوق أو مكان جلوس أو ممشى أو غيره ويعود إلى أسرته ويتسبب لا قدر الله في نقل العدوى لأسرته ووالديه أو أبنائه أو زوجته أو إخوانه، ووجدنا حالات مثل ذلك مع الأسف".

وأضاف "العبدالعالي": "لذلك نحذر الجميع من أن هذا الرقم لا نأخذه كرقم يسير، هو رقم مقلق ورقم مخيف ونتمنى من الله أن يقينا الشرور والآفات، ومن شر هذه الجائحة ولكن هذه مسؤوليتنا جميعاً، وكلنا مسؤول أن نقوم بالالتزام بالتعليمات والتوصيات، وأن نبتعد عن الخروج من منازلنا إذا لم يكن هنالك أي ضرورة".