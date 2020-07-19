الأردن.. إصابة 4 أشخاص جدد بـ"كورونا"

إجمالي الحالات يرتفع إلى 1.218

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الأحد)، بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.218 إصابة.

وبينت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لثلاثة أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.

وأشارت إلى تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.024 حالة.

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19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 09:13 PM

إجمالي الحالات يرتفع إلى 1.218

الأردن.. إصابة 4 أشخاص جدد بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الأحد)، بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.218 إصابة.

وبينت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لثلاثة أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.

وأشارت إلى تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.024 حالة.

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