بدايتها غدًا والأمطار حاضرة.. "الأرصاد" يتوقع حالة تقلبات جوية بمعظم المناطق

المركز توقّع رياحًا مثيرة للأتربة والغبار على تبوك ومكة والمدينة والقصيم والرياض

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن معظم مناطق المملكة ستشهد تقلبات جوية ابتداءً من الغد الجمعة إلى الاثنين 18-2022/2/21م.

وقال المركز: ستكون هناك رياح مثيرة للأتربة والغبار من الجمعة إلى الاثنين على تبوك ومكة والمدينة والحدود الشمالية وحائل والشرقية والقصيم والرياض.

وأضاف: خلال يومي السبت والأحد ستهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على تبوك والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتشمل الأمطار تحديدًا تبوك وتيماء وحقل والوجه وضباء ونيوم شرما وأملج، والجوف والقريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل، وطريف وعرعر ورفحاء، والمدينة المنورة والعلا والعيص ووادي فرع والمهد وبدر وينبع، والعاصمة المقدسة والطائف وخليص والكامل والجموم وجدة ورابغ والليث والقنفذة.

كما توقع أن يمتد هطول الأمطار على مناطق أخرى منها حائل والرياض، في حين تتفاوت درجات الحرارة من يوم غد إلى الأحد المقبل، وتستمر الأجواء دافئة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، في حين تتراوح درجة الحرارة الصغرى من 3 إلى 7 درجات مئوية على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة.