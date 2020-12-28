اليابان تكتشف أول إصابة بسلالة جديدة لفيروس كورونا

رصدت الحكومة اليابانية اليوم، حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا وذلك في أول واقعة من نوعها في بلد رصد أيضاً أكثر من 12 إصابة بسلالة أخرى للفيروس تنتشر بوتيرة سريعة في بريطانيا.
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن امرأة في الثلاثينيات من العمر كانت قد وصلت إلى اليابان في 19 ديسمبر وثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة.
وقالت السلطات في جنوب إفريقيا إن السلالة الجديدة قد تكون سبب الارتفاع الأخير في معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد.

فيروس كورونا الجديد

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28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442 11:52 PM

اليابان تكتشف أول إصابة بسلالة جديدة لفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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رصدت الحكومة اليابانية اليوم، حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا وذلك في أول واقعة من نوعها في بلد رصد أيضاً أكثر من 12 إصابة بسلالة أخرى للفيروس تنتشر بوتيرة سريعة في بريطانيا.
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن امرأة في الثلاثينيات من العمر كانت قد وصلت إلى اليابان في 19 ديسمبر وثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة.
وقالت السلطات في جنوب إفريقيا إن السلالة الجديدة قد تكون سبب الارتفاع الأخير في معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد.

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فيروس كورونا الجديد

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