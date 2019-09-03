بالفيديو.. حكاية مشهد إنساني ينتهي ببحث الشرطة عن شاب أسود

رسالة الضابط "هولت": "أخبِروه أنني مدين له بوجبة عشاء"

كانت امرأة عجوز بيضاء تتحرك بصعوبة شديدة وتكاد تسقط من شدة المطر الذي ينهمر على رأسها بغزارة، كانت تحاول الوصول إلى سيارتها المتوقفة بالقرب من أحد مراكز التسوق بمدينة إندبندنس في ولاية ميزوري الأمريكية، وهنا تَقَدم نحوها شاب أسود، خلع جاكتًا كان يرتديه، ووضعه على رأس المرأة، سار معها ببطء حتى وصلت إلى سيارتها.

وقالت قناة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية: كان الضابط "جو هولت"، بشرطة مدينة إندبندنس، يجلس في سيارته، عندما لمح المرأة ورأى الشاب الأسود يخرج من الباب الخلفي للسيارة الفان، ثم يتقدم نحو المرأة العجوز، وعندما خلع الشاب ملابسه ليحمي المرأة من المطر، رفع "هولت" هاتفه والتقط هذه اللحظة الإنسانية.. كانت صورة واحدة فقط؛ لكنها كانت تروي الكثير من الخير والعمل الطيب.

عاد الشاب إلى السيارة الفان، وهنا نزل الضابط "هولت"، وتوجه نحو المرأة السمراء سائقة السيارة الفان، كان "هولت" يرتدي زي الشرطة؛ فسألت المرأة بقلق إن كان ابنها قد ارتكب جُرمًا، نظر إليها "هولت" وقال: "لا تخافي.. إن ابنك فعل شيئًا عظيمًا"، عاد "هولت" إلى سيارته؛ فيما كانت المرأة تغادر بالسيارة ومعها أختها وابنها، دون أن تدري بما حدث.

فيما بعد وضع الضابط "هولت" الصورة على موقع العلاقات الاجتماعية "فيسبوك"، وروى ما حدث؛ لكنه أعلن أسفه لأنه لم يتمكن لحظتها من معرفة اسم الشاب أو أي بيانات عنه، ثم طلب ممن يقرأ التدوينة أن يساعده في البحث عن الشاب.. وعلى الفور لاقت التدوينة تفاعلًا كبيرًا.. كانت كل التعليقات تُفيض بالثناء على الشاب، وما قام به تجاه المرأة العجوز.

وفي مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية، روى الضابط "هولت" الواقعة، وقال إنه طلب بيانات الشاب؛ لأنه يريد أن يوجه إليه الشكر ويدعوه على العشاء؛ تقديرًا لما قام به، ويضيف "هولت": "في وقت استشرت فيه الكراهية والعنف والتفرقة العنصرية؛ يأتي هذا الشاب ليكشف عن أجمل ما في المجتمع الأمريكي".

ويعلن "هولت" عن دعوته للشاب لتناول العشاء ويقول: "إنه بطل.. مَن يعرف هذا الشاب يخبره أن الضابط هولت يَدين له بوجبة عشاء".