بالفيديو.. متحدث "الصحة": توزيع الإصابات بكورونا 25 % لمواطنين و75 % لغير سعوديين

أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 15102 حالة حتى الآن.

وقال، توزيع حالات الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة، 25 % لمواطنين و75 % لغير سعوديين.