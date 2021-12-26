"البديل الناجح" لاعب الاتحاد "كمارا ": جماهيرنا تستحق الفرح

قدم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد هارون كمارا، التهنئة لجماهير ناديه، بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه أمام الاتفاق، اليوم الأحد، بنتيجة 3-2، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن حضورها الكثيف في المدرجات منحهم الثقة والحماس.
وقال كمارا في تصريحات تلفزيونية: «الجماهير لم تقصر، وتستحق الفرح، وكانت من أهم عوامل حصد النقاط الثلاث».
وزاد: «المباراة كانت صعبة، والانتصار مستحق عطفاً على ما قدمناه من أداء».
واختتم: «لم أجد صعوبة في الدخول في أجواء المباراة، والمدرب طلب مني أن أبذل كل ما في وسعي، ولم تكن له تعليمات محددة».
نادي الاتحاد
قدم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد هارون كمارا، التهنئة لجماهير ناديه، بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه أمام الاتفاق، اليوم الأحد، بنتيجة 3-2، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن حضورها الكثيف في المدرجات منحهم الثقة والحماس.
وقال كمارا في تصريحات تلفزيونية: «الجماهير لم تقصر، وتستحق الفرح، وكانت من أهم عوامل حصد النقاط الثلاث».
وزاد: «المباراة كانت صعبة، والانتصار مستحق عطفاً على ما قدمناه من أداء».
واختتم: «لم أجد صعوبة في الدخول في أجواء المباراة، والمدرب طلب مني أن أبذل كل ما في وسعي، ولم تكن له تعليمات محددة».