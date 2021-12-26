"البديل الناجح" لاعب الاتحاد "كمارا ": جماهيرنا تستحق الفرح

قدم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد هارون كمارا، التهنئة لجماهير ناديه، بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه أمام الاتفاق، اليوم الأحد، بنتيجة 3-2، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن حضورها الكثيف في المدرجات منحهم الثقة والحماس.

وقال كمارا في تصريحات تلفزيونية: «الجماهير لم تقصر، وتستحق الفرح، وكانت من أهم عوامل حصد النقاط الثلاث».

وزاد: «المباراة كانت صعبة، والانتصار مستحق عطفاً على ما قدمناه من أداء».

واختتم: «لم أجد صعوبة في الدخول في أجواء المباراة، والمدرب طلب مني أن أبذل كل ما في وسعي، ولم تكن له تعليمات محددة».