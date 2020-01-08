نائب أمير الجوف يستمع لمطالب أهالي طبرجل ويزور المرضى المنوَّمين

كما استقبل قادة القطاعات وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين

استقبل نائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز في قاعة القصر الملكي بمحافظة طبرجل اليوم جموعًا من المواطنين والمسؤولين بالمنطقة، الذين قدموا للسلام عليه خلال زيارته محافظة طبرجل.

كما استقبل قادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن فهد خلال الاستقبال لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة منه.

وحضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، ومحافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي.

وخلال جولته التفقدية للمحافظة زار عددًا من المرضى المنوَّمين بمستشفى طبرجل العام، وكان في استقباله المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني، ومدير مستشفى طبرجل الدكتور سلطان بن صبيح الهملان.

واطمأن نائب أمير الجوف على حالاتهم الصحية، مطلعًا على الخدمات الطبية المقدمة، وسائلاً الله لهم ولجميع المرضى الشفاء العاجل.