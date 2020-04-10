أمانة جدة ترصد (609) مخالفات في شمال وشرق وجنوب المحافظة

خلال حملتها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

رصدت أمانة محافظة جدة (609) مخالفات، وأشعرت (1047) موقعاً ضمن نطاق بلديات الشمال والشرق والجنوب؛ وذلك من خلال (1809) جولات، شملت متابعة صوالين الحلاقة والمتاجر الغذائية والمقاهى وقصور الأفراح والمطاعم والمراكز التجارية.

وتأتي هذه الجولات الرقابية الشاملة والمستمرة من قبل مراقبي البلديات الفرعية ضمن الجهود المشتركة مع قطاعات الأمانة؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ومعاقبتهم حسب الغرامات والجزاءات البلدية.

حيث واصلت بلدياتها الفرعية متابعة التزام المراكز التجارية والمحال والأسواق ضمن الجهود المشتركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره وحماية المجتمع.

وعملت الحملة على متابعة الجهود الاحترازية وتشديد الرقابة على المنشآت والمواقع المخالفة وتطبيق الإجراءات النظامية.