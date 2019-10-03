"العليان" عميداً لكلية الإعلام بجامعة جدة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتعيين الدكتور عبدالرحمن العليان عميداً لكلية الاتصال والإعلام بجامعة جدة.

فيما أعرب عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور عبدالرحمن العليان عن اعتزازه بثقة وزير التعليم ومدير جامعة جدة والتي تحتم عليه وعلى زملائه مزيداً من الجهد والعطاء.