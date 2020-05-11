لجنة النقل في "الشورى" تستعرض التقرير السنوي لـ"البريد السعودي"

بمشاركة رئيس المؤسسة وعدد من مسؤوليها

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، اجتماعًا "عن بعد" بمشاركة رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، وعدد من المسؤولين في المؤسسة.

وناقش المشاركون في الاجتماع، التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1440 /1441هـ ،كما ناقشوا أهم ما جاء في مضامين التقرير، وأبرز إنجازات المؤسسة وخططها المرسومة، وما تحقق من تطورات في القطاع البريدي؛ بعدما انتقلت مرجعيته التنظيمية إلى اختصاصات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، بعض المهام التي قامت بها المؤسسة خلال جائحة كورونا لمواجهة زيادة الطلبات على مواقع التسوق الإلكتروني التي تتطلب مواكبة قطاع النقل البريدي لهذه الزيادة.

ووجّه أعضاء اللجنة خلال الاجتماع "عن بعد" عددًا من الملحوظات والاستفسارات، والآراء، بشأن رفع جودة الخدمات البريدية التي تقدم للمواطنين والمقيمين.

وذكر المسؤولون في مؤسسة البريد السعودي أن المؤسسة قامت بزيادة نسبة العاملين في قطاع التوزيع لتصل نسبتهم إلى 90% من إجمالي عدد الموظفين، مؤكدين أن المؤسسة تسعى لرفع حصتها من التجارة الإلكترونية.

وأوضح المسؤولون في المؤسسة خلال الاجتماع أن المؤسسة حرصت على تعديل سياستها فيما يتعلق بتعويض العميل عن المفقودات والتلفيات؛ لتصل إلى أعلى مستويات الرضا لدى عملاء المؤسسة.