مسؤولون بحائل: زيارة خادم الحرمين دليل على عطاء وطن وجهد قيادة حكيمة

مؤكدين أن الزيارات الملكية تدل على صور التلاحم بين أولياء الأمور والشعب

عبَّر عدد من المسؤولين بمنطقة حائل عن فرحتهم وسعادتهم وابتهاجهم بالزيارة الميمونة لخادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – للمنطقة، التي تمثل عمق التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء هذه البلاد، وما تحمله من خير للمنطقة وأهلها.

وقال رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة حائل الشيخ سلامة الجلعود في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: إن الله هيأ لهذا الوطن قيادة حكيمة مطبقة للشريعة الإسلامية، وقريبة من شعبها الوفي في كل جزء عزيز من وطننا الغالي. مؤكدًا أن الزيارات الملكية لمناطق السعودية تدل على صور التلاحم والحب المتبادل بين القيادة والشعب منذ أن أسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -.

وأضاف: إنَّ استبشارنا ومشاعرنا بمقدم ورؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تعبر عنها القلوب في صدورنا، والابتسامة على وجوهنا. داعيًا المولى - عز وجل - أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وأن يرعاه برعايته وعنايته، ويؤيده بتأييده، وأن يجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة عزيزة منيعة، وأن يحفظ الجنود البواسل على الحدود وينصرهم على عدوهم.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل السابق خالد بن علي السيف أن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين تؤكد نهج قادة هذه البلاد المباركة للتواصل مع أبنائهم المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، والوقوف على متطلباتهم التنموية.. وقال: إن منطقة حائل أرض الجبلين، وأرض الرجال والبطولات التي سطرها التاريخ، وترحب وتحيي قائد هذه المسيرة وربان سفينتها خادم الحرمين الشريفين في زيارته التي تهدف لتطوير وتنمية هذه المنطقة.

بدوره نوه المدير العام لإقليم المنطقة الوسطى بصندوق التنمية العقاري، المهندس فواز بن هليل الشمري، بزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة التي يتفقد خلالها - أيده الله - أبناءه بعروس الشمال.

وعد "الشمري" الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة للنهوض بهذه البلاد المباركة خير دليل على اهتمام القيادة بما يحقق الازدهار والتطوير في كل شبر من أرضها في ظل هذا العهد الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -. سائلاً الله أن يحفظ قادة وأمن هذه البلاد من كل بأس.

من جانبه، وصف المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل، المهندس مشعل بن سعود التميمي، الزيارة الميمونة لحائل بزيارة بشرى وخير. معبرًا عن فرحة أهالي حائل وما يكنونه للوالد القائد الذي جعل المواطن الرقم الصعب والأول لديه، ونال التقدير من شعبه، وقد جعل أمن الوطن أفعالاً أجهضت كل أحلام اليائسين البائسين.

وأشار "التميمي" إلى أن التدريب التقني والمهني بمنطقة حائل في عهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - حظي بدعم ومتابعة مستمرة، أنتجت فرعًا للكلية التقنية بمحافظة الشنان بطاقة استيعابية تجاوزت ١٢٠٠ متدرب، وكذلك فرعا الكلية التقنية بمحافظة الحائط بطاقة استيعابية تجاوزت ٢٠٠٠ متدرب، وكذلك المشاريع القائمة حاليًا في محافظتَي الغزالة والشملي التي توشك على الانتهاء والتشغيل النهائي.

وجدد المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة حائل، المهندس تركي الحميدي الشمري، الولاء والإخلاص لخادم الحرمين الشريفين، والمحبة بزيارته الكريمة لمنطقة حائل التي ازدانت بعقود الفرح والابتهاج، وارتسمت البسمة على محياها بكل أرجائها.. وقال: نرحب بك يا خادم الحرمين. فأهلاً بك، وأهلاً بمساعيك ومبادراتك الكريمة التي اعتدناها، وعودتنا عليها. رافعا أسمى معاني الشكر والثناء على هذه اللفتة الكريمة لتلمس حاجة الشعب عن قرب.

من جهته، عد المدير العام للمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل خالد بن عيد الجمعان زيارة خادم الحرمين الشريفين شرفًا كبيرًا لأهالي المنطقة حاضرة وبادية. مؤكدًا أن الجميع يستبشر الخير بقدومه، ومشيرًا إلى أن الوقوف على احتياجات المنطقة، وتلمس رغبات المواطنين من أهداف هذه الزيارة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح محمد العياد أن منطقة حائل تستبشر بقدوم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، ويبتهج الجميع بهذه الزيارة الميمونة التي تعد - بلا شك - امتدادًا لحرصه - أيده الله - على لقاء أبناء شعبه في جميع المناطق بشكل مباشر.

ولفت الانتباه إلى أن أبناء المنطقة يتبادلون التهاني لهذا الحدث الكبير، والقدوم السعيد، مرددين بمشاعر صادقة أن قدومه - حفظه الله - إلى المنطقة كقدوم "المطر"، والغيث الذي يصاحبه ويتبعه الخير والحياة أينما حل أو ارتحل. سائلاً الله تعالى أن يسدد على طريق الخير والعزة والتمكين خطى قائد نهضة بلادنا.

وقال: نرحب بك يا خادم الحرمين. فأهلاً بك وأهلاً بمساعيك ومبادراتك الكريمة التي اعتدناها وعودتنا عليها. رافعا أسمى معاني الشكر والثناء على هذه اللفتة الكريمة لتلمس حاجة الشعب عن قرب.

وفي الوقت نفسه عبَّر المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العجيمي، عن سعادته بزيارة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمنطقة حائل، وقال: لقد بايعنا قبل أكثر من ثلاث سنوات ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –أيده الله- على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا على الكتاب والسنة، طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومنذ تلك البيعة المباركة ونحن -ولله الحمد- في نعمة من الله -عز وجل- ثم في حُسن رعاية وتمام ولاية من لدن مقام خادم الحرمين -حفظه الله-. وأكد "العجيمي" أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة حائل تأتي من حسن رعايته، وتمام متابعته - أيده الله -، وأن الجميع في حائل ينتظر هذه الزيارة الميمونة المباركة وما لها من أثر عظيم ووقع كبير في أفئدة أبناء المنطقة الغالية في قلب المليك المفدى كبقية مناطق السعودية.

وبيّن أن هذه الزيارة تؤكد قوة التواصل والتلاحم الذي دأب عليه ملوك هذه البلاد القائم على المحبة، والنابع من التقدير والاحترام المتبادل، والمستمد من تعاليم الشريعة الإسلامية المباركة والعروبة الكريمة الأصيلة.

إلى ذلك، أكد المدير العام للبريد بمنطقة حائل عارف العقيل أن الزيارة الميمونة ستفتح أبوابًا جديدة ومستقبلاً زاهرًا بمشروعات تنموية، تهدف إلى رفاهية ورعاية المواطن، والتشديد على نهج هذه القيادة الحكيمة؛ لتعكس أقوى صور التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الكريم وقيادته الرشيدة.

وخلص "العقيل" في ختام حديثه إلى أن مسيرة الخير متواصلة، ومعطيات النمو والتطور على الصعد كافة ستشهد المزيد من الحراك الفعال، وستفتح آفاقًا واعدة أمام الشباب السعودي.

وعبَّر رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة حائل عايد بن عبدالله العديم عن سعادته وصادق مشاعره بهذه الزيارة الميمونة مؤكدًا أن قدوم خادم الحرمين الشريفين قدوم خير وبركة؛ إذ ستشهد منطقة حائل افتتاح المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والخدمية التي يستفيد منها الوطن والمواطنون، وتمثل إضافة حضارية، ودعمًا للبنى التحتية.

وأوضح "العديم" أن الزيارة الملكية لمنطقة حائل تحمل في طياتها أسمى معاني الأبوة والمسؤولية، وتجسد أقوى صور التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة، وتترجم حرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - واهتمامه بشعبه، وتلمس احتياجاتهم، والوقوف عليها.

ورفع أجمل عبارات الترحيب بملك الحزم والعزم ملك الإنجازات الذي قاد مملكته بحكمته وعزيمته إلى الريادة والقيادة والتأثير، سائلاً الله أن يحفظ بهم الوطن، ويحفظهم للوطن.

وقال عضو المجلس البلدي سعود العجلان: إننا تعودنا من ولاة أمرنا على مثل هذه الزيارات التي تحمل في طياتها الخير والنماء، وتأتي لتفقد أحوال المواطنين، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم من قطاعات الدولة كافة. مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يوليان أهمية بالغة لتحقيق هذه الغاية من خلال توجيهاتهما – حفظهما الله -، والحرص على تلمس حاجات المواطنين عن قرب، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل سبل حياتهم، وتحقيق سعادتهم وراحتهم.

وأكد أن السعادة والفرحة تغمران الجميع بوجود قائد هذه البلاد في المنطقة. عاده تاجًا، تفخر به المنطقة وأبناؤها، وأن في قدومه – أيده الله - بركة وخيرًا، وبشائر مشاريع مفرحة للمنطقة.

فيما عبَّر عضو هيئة التدريس بجامعة حائل، الدكتور خلف بن حمود الشغدلي، عن سعادته بزيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمنطقة، وقال: إن حائل تستقبل خادم الحرمين الشريفين، وتجدد له المحبة والولاء والسمع والطاعة في العسر واليسر والمكره، وتجدد له البيعة على الكتاب والسنة، وتستبشر بقدومه الميمون بالمزيد من المشاريع التنموية والرقي والتطور لكل مرافقها.

وأفاد بأن السعودية تحصد ثمار هذه الوحدة، وتزدهر وتنمو في جميع شؤونها الدينية والعلمية والاقتصادية والعمرانية والزراعية.

وأبان أن هذه الزيارة الكريمة تأتي امتدادًا لعناية ملوك السعودية المباركة، ورعايتهم وتفقدهم لحال شعبهم، وتلمس حاجاتهم عن قرب منذ عهد الملك المؤسس، ومن بعده الملوك - رحمهم الله - إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -.

وقال: بقلوب يملؤها الحب، وألسن تلهج بالثناء، وأيدٍ تمتد بالدعاء.. نقول مرحبًا بولي أمرنا وقائد مسيرتنا.. مرحبًا بك يا خادم الحرمين الشريفين في بلادك وأرضك، وبين رعيتك وأهلك ومحبيك.