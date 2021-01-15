شرطة الرياض: القبض على 3 متورطين في جرائم سرقة ونشل حقائب نسائية

تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم وإحالتهم للنيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وقال: "تمثلت الجرائم في سرقة ونشل الحقائب النسائية وسرقة محتوياتها، وقد نتج عن إحداها تعرض امرأة لكسور وإصابات متفرقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

