تهاونا في احترازات كورونا.. إغلاق محل لبيع الخضار وصالون حلاقة بالطائف

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية جنوب الفرعية" محلًا لبيع الخضار والفواكه، وصالونًا للحلاقة تهاونا في تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، وذلك من خلال جولات رقابية مكثفة.

يشار إلى أن البلدية تواصل الحملات الميدانية لمراقبيها على الأنشطة الغذائية لمتابعة مدى تطبيقها للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

0

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 04:17 PM

تهاونا في احترازات كورونا.. إغلاق محل لبيع الخضار وصالون حلاقة بالطائف

فهد العتيبي

الطائف

1 1,318

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية جنوب الفرعية" محلًا لبيع الخضار والفواكه، وصالونًا للحلاقة تهاونا في تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، وذلك من خلال جولات رقابية مكثفة.

يشار إلى أن البلدية تواصل الحملات الميدانية لمراقبيها على الأنشطة الغذائية لمتابعة مدى تطبيقها للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021