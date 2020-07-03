الكويت: شفاء 886 حالة من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 886 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 39276 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد
إجمالي حالات التعافي 39276
سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 886 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 39276 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.