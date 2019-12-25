لتمكينهم من أداء صلاة الكسوف.. هيئة الأمر بالمعروف تؤخر دوام موظفيها غداً

قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأخير بداية دوام موظفيها يوم غد الخميس إلى الساعة 9 صباحاً؛ لتمكينهم من صلاة الكسوف، وحرصاً على سلامتهم.

وقالت: نظراً لما تشهده المملكة من ‫#كسوف للشمس غداً الخميس، وحرصاً على سلامة منسوبي الرئاسة العامة، ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف، فقد وجّه الرئيس العام بتأجيل بدء دوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسوف الشمس

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25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 07:57 PM

لتمكينهم من أداء صلاة الكسوف.. هيئة الأمر بالمعروف تؤخر دوام موظفيها غداً

عبدالله البرقاوي

الرياض

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قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأخير بداية دوام موظفيها يوم غد الخميس إلى الساعة 9 صباحاً؛ لتمكينهم من صلاة الكسوف، وحرصاً على سلامتهم.

وقالت: نظراً لما تشهده المملكة من ‫#كسوف للشمس غداً الخميس، وحرصاً على سلامة منسوبي الرئاسة العامة، ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف، فقد وجّه الرئيس العام بتأجيل بدء دوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً.

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الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسوف الشمس

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