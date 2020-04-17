الطائف تسجّل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 87 حالة

حالات التعافي ثابتة عند معدل 16 حالة.. والنشطة ترتفع لـ 71

سجلت "الطائف" اليوم الجمعة ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس"كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 87 حالة، ضمن قائمة الإصابات التي تضمنت 62 مدينة أو محافظة شهدت تسجيل إصابات فيها، ولا زال ترتيب الطائف بينها بشكلٍ عام هو التاسع.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة إيجازها الصحفي اليوم الجمعة بشأن أرقام وإحصائية الإصابات في المملكة.

وظلّت حالات التعافي ثابتة عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 71 حالة.