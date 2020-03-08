"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على نجران

تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى الـ 11 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.