93475 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان

حصيلة الوفيات 846 وفاة وحالات التعافي 85418

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، وصلت إلى 93475 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 846 وفاة، وبلغت حالات التعافي 85418 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الثلاثة أيام الماضية 64؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 554 والمنومين في العناية المركزة إلى 172 منومًا.