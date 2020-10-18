"مدني الخُبر" يباشر انهياراً بسقف مواقف أرضية بمجمع تجاري.. إنقاذ شخصين والبحث يستمر

إخلاء جميع الموظفين في الشركات المجاورة في الموقع وفقاً لأنظمة السلامة

كشف الدفاع المدني، اليوم، أن مدني #الخُبر باشر حادث انهيار جزئي لسقف مواقف أرضية بمجمع السعيد التجاري.

وقال الدفاع المدني: تم إنقاذ شخصين محتجزين، ومازالت أعمال البحث مستمرة.

وقالت المصادر تم إخلاء جميع الموظفين في الشركات المجاورة في الموقع وفقاً لأنظمة السلامة، فيما باشرت الجهات الأمنية والمختصة الحادث.

ستوافيكم "سبق" بالتفاصيل لاحقاً.