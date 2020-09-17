نادي الإبل لـ"إلتون جوزيه": ندعوك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف

قال: سعيدون أن هذه الثقافة والموروث لامَسَ قلبك وشعرت بما نفخر به

قدّم نادي الإبل دعوة للمحترف البرازيلي إلتون جوزيه لحضور فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 5 في الأول من ديسمبر القادم؛ وذلك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل.

جاء ذلك في تغريدة النادي بـ"تويتر" @CamelClub التي علّق فيها على تثمينه الجهود التي يبذلها لإحياء هذا الموروث بين الأجيال، وغرد النادي قائلًا: "سعيدون أن هذه الثقافة وهذا الموروث لامَسَ قلبك وشعرت بما نفخر به، وندعوك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل بأنواعها وسلالاتها المختلفة في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل5 في الأول من ديسمبر القادم".

وكان المحترف البرازيلي إلتون جوزيه (34 عامًا)، والذي عُرِف ارتباطه كثيرًا بالمملكة ويضع صورته الشخصية بالزي السعودي في حسابه بـ"تويتر"، قد كتب تغريدة قائلًا: "أتيت للمملكة في 2007، وكل ما أعرفه عن العرب الصحراء والإبل، وكنت أستغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن.. الآن بعد مرور 13 عامًا بينهم، فهمت تمامًا حبهم له وعلاقتهم به، حتى وضعت له مجسمًا أمام بيتي في البرازيل، فهمت علاقة العرب بالإبل والجهود التي يقدّمها @CamelClub لإحياء هذا الموروث بين الأجيال".

يُذكر أن المحترف البرازيلي "جوزيه" كان قد كشف عن قراره النهائي بعدم العودة مجددًا للدوري السعودي بعد 13 عامًا قضاها في ملاعبه؛ مؤكدًا -بحسب صحيفة "اليوم"- أنه قضى أجمل أيامه في المملكة؛ واصفًا أمر رحيله بالأمر الصعب عليه وعلى أبنائه.

وقد حقق البرازيلي جوزيه أفضل لاعب في دوري "زين" السعودي عام 2014، وكذلك بطولة الدوري والسوبر السعودي مع نادي الفتح في عام 2014.