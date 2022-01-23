خلال معسكره في جدة.. "نيوكاسل" يلتقي "الاتحاد"

يلتقي فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نظيره الاتحاد السعودي في مواجهة ودية مغلقة، الجمعة 28 يناير، خلال معسكر الفريق الإنجليزي في مدينة جدة.

وينظم "الماكبيز" معسكرًا تدريبيًّا في مدينة جدة لمدة أسبوع؛ لاستغلال الأجواء الدافئة التي تشهدها المدينة الساحلية لتجهيز الفريق للمواجهات المتبقية من الدوري الإنجليزي وقبل مواجهة إيفرتون 8 فبراير المقبل.

ويعد هذا المعسكر التدريبي الأول من نوعه للنادي في السعودية، منذ استحواذ مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة مع كل من: مجموعة "PCP Capital Partners" و "RB Sport &Media" على النادي في أكتوبر 2021.



يذكر أن عددًا من الأندية الأوربية عملت على تنظيم معسكرات تدريبية في الأعوام الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من الأجواء الدافئة نسبياً، كما شهدت السعودية في الأيام الماضية زيارة عدة أندية أوروبية، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني؛ وهي أندية: برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وأتلتيك بيلباو.



