تعليم تبوك: استمرار بدء العمل للساعة التاسعة صباحًا حتى إشعار آخر

أعلن تعليم تبوك ، باستمرار العمل ببدء الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحًا وحتى إشعار أخر نظراً لبرودة الجو حسب تقرير الأرصاد الجوية وحرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.
وذلك في مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل وضواحيها والبدع وضواحيها وتيماء وضواحيها و قرى محافظه الوجه ( الجو - أبو راكه- النشيفه- البليطيح- الفارعه- أم ضباع) قرى محافظة أملج ( الشبحه - شتات).تبوك وزارة التعليم تعليم تبوك الأرصاد
نظرًا لبرودة الجو حسب تقرير الأرصاد الجوية
أعلن تعليم تبوك ، باستمرار العمل ببدء الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحًا وحتى إشعار أخر نظراً لبرودة الجو حسب تقرير الأرصاد الجوية وحرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.
وذلك في مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل وضواحيها والبدع وضواحيها وتيماء وضواحيها و قرى محافظه الوجه ( الجو - أبو راكه- النشيفه- البليطيح- الفارعه- أم ضباع) قرى محافظة أملج ( الشبحه - شتات).