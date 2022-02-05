تعليم تبوك: استمرار بدء العمل للساعة التاسعة صباحًا حتى إشعار آخر

نظرًا لبرودة الجو حسب تقرير الأرصاد الجوية

أعلن تعليم تبوك ، باستمرار العمل ببدء الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحًا وحتى إشعار أخر نظراً لبرودة الجو حسب تقرير الأرصاد الجوية وحرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

وذلك في مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل وضواحيها والبدع وضواحيها وتيماء وضواحيها و قرى محافظه الوجه ( الجو - أبو راكه- النشيفه- البليطيح- الفارعه- أم ضباع) قرى محافظة أملج ( الشبحه - شتات).