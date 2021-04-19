مصحوبة بزخات من البَرَد.. أمطار غزيرة إلى متوسطة على "الباحة"

سال إثرها عدد من الأودية والشعاب.. وارتوت بها الأرض

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة، من غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بزخات من البَرَد، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها.

وقد سال إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت بها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.