حالة مطرية جديدة الأسبوع القادم

تشمل مناطق عدة بينها "الرياض"

ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع حدوث حالة مطرية، من بعد منتصف الأسبوع القادم، تؤثر على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة "تشمل السواحل".

وقال المركز: إن الحالة ستؤثر على أجزاء من حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية.