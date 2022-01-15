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"أبوهادي" و"صعابي" كرما الفائزين في السباق والمشاركين في المسيرة

"الدراجات الهوائية" تجمع فئات المتسابقين بمهرجان "شتاء جازان"

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نظم فرع وزارة الرياضة بجازان بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية اليوم، سباقًا متنوعًا للدراجات الهوائية، بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان، ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 22.



وتضمن السباق أربع فئات هي البراعم من عمر 12 وحتى 13 عامًا، ولمسافة 12 كيلومترًا، والناشئين من عمر 14 وحتى 15 عامًا ولمسافة 12 كيلومترًا، والشباب من عمر 16 وحتى 17 عامًا، ولمسافة 18 كيلومترًا، والكبار من عمر 18 عامًا ولمسافة 36 كيلومترًا.



وشارك في السباق 160 متسابقًا في مختلف الفئات، حيث جاءت نتائج السباق لفئة البراعم معاذ شيبة في المركز الأول، وعبدالرحمن البار في الثاني، ونايف حكمي في الثالث، وفي فئة الناشئين حقق معاذ عسيري المركز الأول، وعبدالإله الوادعي الثاني، وماجد سبعي الثالث.



وفي فئة الشباب حقق براء جبرة المركز الأول ومشاري الحدري الثاني وخالد فارسي الثالث، بينما حقق يوسف بدادو المركز الأول في فئة الكبار، وجاء سعيد بدادو في المركز الثاني ومحمد تامسنة في الثالث ، وجابر فارسي في الرابع وعبدالرحمن فارسي في المركز الخامس.



وفي ختام السباق، توج رئيس لجان شتاء جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، ومساعد مدير فرع وزارة الرياضة بجازان عقيل صعابي الفائزين في السباق إلى جانب تكريم المشاركين في مسيرة الدراجات الهوائية التي جرت بالتزامن مع السباق.