فجراً في حرض.. عمليات عسكرية نوعية تحاصر الحوثيين جواً وبراً

قصف مدفعي عنيف يستهدف مواقع الميليشيات بمختلف الجبهات

أطلقت القوات الحكومية، عملية عسكرية، ضدّ مسلحي جماعة الحوثي في حرض اليمنية، حيث شنّت قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع الحوثيين على مختلف الجبهات القتالية بمدينة حرض.

جاء ذلك القصف بالتزامن مع قصفٍ جوي لطيران التحالف العربي.

وأطلقت قوات المنطقة العسكرية الخامسة عملية عسكرية برية كبرى، بالتزامن مع عملية جوية واسعة لطيران التحالف العربي؛ من أجل تحرير مدينة حرض الإستراتيجية من قبضة الحوثيين.