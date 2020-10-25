الأمطار تواعد تبوك.. وتنبيه الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية في حالة تستمر حتى 11 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات: البدع وحقل وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد

33

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 10:31 AM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية في حالة تستمر حتى 11 مساءً

الأمطار تواعد تبوك.. وتنبيه الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

1 7,614

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات: البدع وحقل وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020