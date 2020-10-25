





33

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية في حالة تستمر حتى 11 مساءً

الأمطار تواعد تبوك.. وتنبيه الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات: البدع وحقل وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.