"الصحة العالمية": احذروا الأموال النقدية لأنها تنقل عدوى "كورونا"

دعت الجميع إلى ضرورة غسل اليدين جيداً بعد ملامسة أيّ عملة

أكّدت منظمة الصحة العالمية، أن الأموال النقدية يمكنها نشر فيروس كورونا، مطالبة الجميع بضرورة غسل اليدين بشكل جيد جداً بعد ملامسة أيّ عملة نقدية.

وقالت متحدث باسم المنظمة العالمية: الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرّر، ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم عندما يكون ذلك ممكناً، للحد من مخاطر انتقال العدوى.

وأشارت المنظمة إلى أن الفيروس يمكنه أن يبقي أياماً عدة على سطح العملة الورقية، وينتقل من شخص إلى آخر عبر تداولها في الأسواق والمستشفيات والمطاعم والبنوك وكل موقع تستخدم فيه الأوراق النقدية.

وكانت الصين في منتصف فبراير قد طالبت البنوك الصينية بضرورة تعقيم الأوراق النقدية قبل تداولها في الأسواق ضمن مجهوداتها في محاولة السيطرة على الفيروس.