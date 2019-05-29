قائد اللواء 139 مشاة: هزيمة الحوثيين لن تطول.. وتحرير صنعاء بات وشيكًا

"البريهي" وصف إيران بالعدو التاريخي للعرب

قال قائد اللواء 139 مشاة العميد الركن أحمد البريهي: "إن انتظار اليمنيين للمشهد الأخير من هزيمة المشروع الانقلابي الكهنوتي لن يطول، وإن تحرير العاصمة صنعاء من العصابة الحوثية بات وشيكًا".

ولفت "البريهي" خلال زيارته المواقع الأمامية بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، اليوم (الأربعاء)، إلى أن الضربات الموجعة والهزائم الماحقة التي تتلقّاها عصابة الحوثي في مختلف الجبهات من قبل الجيش الوطني؛ تأكيد على أن الجمهورية اليمنية عصيّة على المشروع السلالي الكهنوتي المسنود من إيران.

بحسب "سبتمبر نت"، وصف القائد اليمني إيران بأنها العدو التاريخي للعرب، مبيناً أن المشروع الحوثي التخريبي في طريقه للأفول.