"الخالدي" يرفع الشكر للقيادة لتعيينه عضوًا بمجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

يمتلك خبرة تمتد لـ22 عامًا في هذا المجال

رفع عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لتعيينه عضوًا في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار من مجلس الوزراء، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وقيادته.

ويعتبر "الخالدي" من الكفاءات الوطنية؛ حيث عين عضوًا في مجلس الشورى في عام 1438هـ في دورته السابعة لمدة أربعة أعوام، عمل خلالها نائبًا لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، كما يمتلك خبرة بلغت ٢٢ عامًا في مجال القطاع غير الربحي، وخبرة ٢٠ عامًا في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وخبرة في مجال الاستشارات وتطوير المنظمات غير الربحية.

يذكر أن "الخالدي" حاصل على الماجستير علم اجتماع (تنمية اجتماعية)، ودرجة الزمالة في إدارة المنظمات غير الربحية، كما أنه حاصل على جائزة قائد التغيير في القطاع غير الربحي لعام ٢٠١٩م من منتدى الإدارة نظير جهوده في تبني وإطلاق مبادرات وطنية في التنمية العلمية والمعرفية لأيتام المملكة، وكذلك مبادرات نوعية في بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة، وساهم في تأسيس ورئاسة أول لجنة تنسيقية في القطاع غير الربحي، وهي اللجنة التنسيقية لجمعيات الأيتام بالمملكة بهدف تنسيق وتكامل الجهود في قطاع الأيتام ونمو عدد الجمعيات وتحقيق أثر أعمق لجمعيات الأيتام.

كما شارك الخالدي في دراسة العديد من الأنظمة والتشريعات خلال عضويته في مجلس الشورى؛ ومنها "نظام العمل التطوعي، نظام جمع التبرعات، مقترح الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، تعديلات نظام الجمعيات التعاونية، مقترحات تعديل نظام العمل، مقترح هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

ويشار إلى أن الخالدي يعمل مستشارًا متطوعًا للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة، ومستشارًا غير متفرغ بإمارة المنطقة الشرقية، وهو مهتم ومختص في العمل التنموي والحوكمة والتميز المؤسسي، وتطوير القطاع غير الربحي، ورفع مستوى التنسيق والتكامل من أجل تحقيق الأثر التنموي للقطاع غير الربحي.