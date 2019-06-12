جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تفتح باب القبول إلكترونيًّا غدًا

للطلاب والطالبات للانتظام لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، مواعيد طلب الالتحاق بالجامعة للطلاب والطالبات للانتظام لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1440/ 1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أن عمادة القبول والتسجيل أطلقت بوابة القبول الإلكترونية، التي تمكّن الطلبة من معرفة آلية التقديم، وشروط القبول، ومعرفة المسارات التي تتبع للسنة التحضيرية والكليات التي لا تتبع للسنة التحضيرية والاستفادة من المعلومات التي يرغب الطالب في التقدم لها، ومعرفة الخطة الزمنية لمواعيد التقديم وإعلان نتائج الدفعات الثلاث عبر موقع الجامعة (WWW.IAU.EDU.SA).

وأفاد الدكتور "آل مريح"، بأنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة؛ ابتداءً من يوم الخميس 10 شوال 1440هـ الموافق 13 يونيو 2019 م، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019م من خلال بوابة القبول الإلكترونية؛ حيث سيكون التقديم متاحًا للطلاب والطالبات في نفس الوقت؛ إذ يستطيعون تقديم الطلب إلكترونيًّا دون الحاجة إلى إرسال أية وثائق أو مستندات؛ وذلك لأن كافة إجراءات القبول إلكترونيًّا بالربط مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وبيّن عميد القبول والتسجيل، أن شروط القبول هي: أن يكون الطالب سعوديًّا أو غير سعودي من أم سعودية، ويحق لغير السعوديين التقدمُ بطلب التحاق، وسيتم قبولهم حسب الأعداد المحددة من قِبَل وزارة التعليم، وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في الخمس السنوات الماضية؛ للتقديم لكل البرامج المتاحة ما عدا المسارات الصحية، والتي تشترط أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية في العام الحالي أو الذي قبله فقط، وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباريْ القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس، وألا يكون للطالب قد سجل سابقًا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.. ويشترط للتخصصات الصحية أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة.