"الشمراني" للمرتبة الـ 9 بأمانة جدة

اعتمد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ترقية مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بالأمانة عهود معاضة عيدان الشمراني إلى المرتبة التاسعة.
فيما أعربت "الشمراني " عن شكرها وتقديرها لأمين جدة مشيرة أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.
اعتمد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ترقية مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بالأمانة عهود معاضة عيدان الشمراني إلى المرتبة التاسعة.
فيما أعربت "الشمراني " عن شكرها وتقديرها لأمين جدة مشيرة أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.