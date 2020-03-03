"الشمراني" للمرتبة الـ 9 بأمانة جدة

اعتمد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ترقية مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بالأمانة عهود معاضة عيدان الشمراني إلى المرتبة التاسعة.

فيما أعربت "الشمراني " عن شكرها وتقديرها لأمين جدة مشيرة أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.