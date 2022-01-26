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بحث عددًا من التقارير الخاصة بالشوارع التي تشهد كثافة

محافظ الزلفي يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية الرابع

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ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة السلامة المرورية الرابع، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.



استعرض المجتمعون جملة من المقترحات التي تقدم بها عدد من المواطنين للجنة، وبحث سبل الإفادة منها بعد تقييمها ودراستها.



كما ناقشوا عددًا من التقارير الفنية المتعلقة ببعض المواقع والميادين والشوارع القريبة من الأسواق، أو التي تشهد كثافة في حركة المشاة.



وشملت المناقشات عددًا من الموضوعات التي صدر على إثرها العديد من التوصيات التي تسهم في تحقيق السلامة المرورية بالمحافظة.