كلية "اتصالات الرياض" تعلن عن مواعيد القبول لبرامج الدبلوم

في تخصصات الشبكات وأنظمتها والبرمجيات وتقنية الاتصالات

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن مواعيد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات، بتاريخ 3/ 11/ 1441 حتى 9/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالرياض: https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu



وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سيكون بتاريخ 4/ 11/ 1441 حتى 17/ 11/ 1441



وأضاف الخليفة أن التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارًا من 22/ 10/ 1441 وحتى 3/ 11/ 1441.



وبيّن أن التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/ 11/ 1441 حتى 25/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.



ودعا الراغبين في التقديم، إلى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات:

http://cti.edu.sa/