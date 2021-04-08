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في عملية متواصلة تبرز تقديرًا للأدباء والمثقفين والرواد من أبناء الوطن

إنفاذاً لتوجيه "الفيصل".. إطلاق اسم الشاعر "الثبيتي" على شارع بالطائف

أطلقت أمانة الطائف، ⁩اسم الشاعر محمد بن عواض الثبيتي -رحمه الله- على أحد شوارع المحافظة‏؛ إنفاذًا لتوجيه أمير منطقة مكة ⁧‫المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتقديرًا للأدباء والمثقفين والرواد من أبناء هذا الوطن في كافة المجالات.

حيث وضعت أمانة الطائف اللوحة التعريفية باسم الأديب والشاعر محمد بن عواض الثبيتي في أحد الشوارع بحي الردف بمحافظة الطائف.